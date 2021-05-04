Известный диджей сравнил вечеринки в Москве и за рубежом

Российский диджей Евгений Рудин, известный как DJ Грув, сравнил вечеринки в Москве и за рубежом. По его словам, Москва никогда не спит в отличие от Нью-Йорка, Лондона, Парижа и даже Берлина. Ночные клубы работают с четверга, а «тусовка заканчивается в понедельник утром», приводит слова музыканта сайт «Москвич Mag».

Диджей отметил, что за последнее десятилетие столица России «нереально преобразилась». Например, «исчезли эти бесконечные ларьки». Теперь в городе круглосуточно работают клиники, рестораны, салоны красоты, магазины мебели и цифровой аудиотехники.

По словам Рудина, единственное место, где бы он смог жить помимо Москвы, — это Лондон. Там он чувствует себя как рыба в воде.

«Там у меня очень много друзей и возможностей работать более продуктивно. Лондон — это центр танцевальной и рок-музыки в мире», — заключил музыкант.

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