Известный композитор объяснил нелюбовь к классике у большинства россиян

Композитор, аранжировщик, автор песен для группы «Легальный бизнес», а также для Децла, Лигалайза и Шеff Виктор Гуревич в беседе с «Мослентой» рассказал о главных причинах нелюбви к классике у большинства россиян.

«Еще много лет назад в академической музыке наметилась тенденция, которая все это время остается актуальной и развивается. Сегодняшние классики создают произведения, которые вряд ли будут понятны неподготовленному слушателю. Это элитарная музыка», — сообщил Гуревич.

Аранжировщик объяснил, что современные композиторы, такие как Владимир Тарнопольский, Сергей Невский, Антон Сафронов, создают произведения для сверхподготовленного слушателя. Их композиции уже не имеет практически ничего общего с тем, что люди подразумевают под самим этим словом — мелодии, гармонии. Это чистый эксперимент, отметил музыкант.

Он также подчеркнул, что когда такую музыку слушают обычные люди, то они оказываются «в положении первоклассников, которым пытаются объяснить что-то из квантовой физики или высшей математики». «Обычный человек не успевает за развитием академической музыки, как не успевает и за развитием науки. Получается фантастический разрыв», — заключил композитор.

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