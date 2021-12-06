Известный москвовед раскритиковал общественные туалеты в центре Москвы

Известный москвовед Александр Можаев на своей странице в Facebook раскритиковал одну из самых туристических улиц столицы — Варварку.

По его мнению, в центре улицы неуместен установленный там общественный туалет, который портит вид общей панорамы. «Гадюшник посреди столь значимой видовой точки — позор в совершенно любой ситуации. В Китай-городе нет местного комьюнити, которое бы занималось подобными проблемами, но эти виды — общее достояние», — отметил эксперт, попросив помощи у своих подписчиков в написании жалоб в департамент культурного наследия города и другие инстанции, которые смогут помочь в ликвидации данной постройки.

«Многие социальные группы могут считать себя лично оскорбленными, в том числе урбанисты и благоустроители, усердно расставлявшие скамейки и пилившие деревья для любования просторами парка "Зарядье"», — резюмировал он.

Пользователи сети согласились с мнением москвоведа, отметив, что общественный туалет необходимо было установить возле станции метро «Китай-город», где он действительно нужен. Другие же указали на странное соседство нового современного общественного туалета со старинными историческими зданиями. «Надо отметить, что постройка гармонично сочетается с соседними зданиями — зодчими тонко обыгран переход от кровли палат к крыше сортира. Ущербно-серый цвет его стен вступает в игру с побелкой стен и серебристыми кровлями английского двора», — прокомментировал один их юзеров.

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