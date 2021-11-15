Известный режиссер назвал качества «москвича поколений»

Известный 33-летний российский актер и режиссер Алексей Золотовицкий в интервью «Москвич Mag» назвал отличительные качества настоящих москвичей.

В первую очередь он отнес к ним своих старших родственников — мать, деда и бабушку. «Москвич поколений для меня — это интеллигенция: человек, у которого большую часть квартиры занимают книжные полки», — пояснил он. В пример актер привел педагога, у которой когда-то занимался. По его словам, дома у этой женщины везде были книги, а сама она варила своим гостям кофе в турке и с ходу могла начать разбирать любые литературные произведения. «Не знаю, насколько она москвичка и в каком поколении, но для меня москвичи выглядят так», — продолжил Золотовицкий.

Также артист отметил, что при ответе на этот вопрос у него в голове возникли образы не современных молодых людей, а старой профессуры МГУ. Он привел в пример несколько знакомых преподавателей из университета, отметив их интеллигентность и чувство такта, и пояснив, что именно такими и видит настоящих москвичей.

Ранее певица Глюкоза назвала главное отличие москвичей от жителей других городов. По ее мнению, жителей столицы выделяет темп жизни. «В Москве во всем бешеная скорость, поэтому, когда москвич приезжает в другой город, у него может создаваться ощущение заторможенности», — объяснила она.