Известный российский музыкант предложил новый гимн для Москвы

Знаменитый участник группы «Машина Времени» Александр Кутиков в беседе с «Мослентой» предложил новый гимн для Москвы.

Он напомнил, что существует песня под названием «Широка страна моя родная», которая всегда ассоциировалась у него со столицей. «С самого момента образования новой России я думал, что лучшего гимна для нее и по словам, и по музыке найти невозможно. Но, к сожалению, гимны выбирают политики, а не музыканты», — отметил известный музыкант.

Ранее известный поэт-песенник, народный артист России Илья Резник объяснил, почему россияне любят и по многу раз переслушивают старые новогодние хиты.