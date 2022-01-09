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Известный российский музыкант предложил новый гимн для Москвы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Знаменитый участник группы «Машина Времени» Александр Кутиков в беседе с «Мослентой» предложил новый гимн для Москвы.
Он напомнил, что существует песня под названием «Широка страна моя родная», которая всегда ассоциировалась у него со столицей. «С самого момента образования новой России я думал, что лучшего гимна для нее и по словам, и по музыке найти невозможно. Но, к сожалению, гимны выбирают политики, а не музыканты», — отметил известный музыкант.
Ранее известный поэт-песенник, народный артист России Илья Резник объяснил, почему россияне любят и по многу раз переслушивают старые новогодние хиты.