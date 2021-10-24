Известный российский певец рассказал о своих первых впечатлениях от Москвы

Известный российский певец, фронтмен поп-группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал в беседе с «Москвич Mag» о своих первых впечатлениях по приезде в Москву.

Фомин родился в Новосибирске и впервые приехал в столицу, когда учился в седьмом классе. «Мы с отцом отправились в мое первое большое путешествие на юг и заехали в Москву к его родной тетке Зинаиде Хмельницкой. Она была матерью известного советского актера театра и кино Бориса Хмельницкого. Я оказался в гостях у родственников, слывших советской богемой», — вспоминает артист.

Он добавил, что у сестры Хмельницкого Луизы была старинная богатая квартира на улице Усиевича — они с супругом жили в офицерском доме. Тогда же юный музыкант побывал в Переделкино — на даче Хмельницких. «И снова другая жизнь, как в кино: большие круглые столы под тканевой лампой, игра в карты и раскладывание пасьянсов, поздние разговоры за ужином об актерах, для меня тогда полубогах-полулюдях», — рассказывает он.

Фомин вспомнил, как в тот вечер почти все разговоры были сосредоточены вокруг театра на Таганке, где уже на тот момент работал актер Хмельницкий. Но больше всего Фомину запомнилась фраза Луизы: «Я привезла миллион хлеба». Музыкант признался, что такие слова слышал впервые, и после этого в Москву стало сложно не влюбиться.

Перед отъездом в родной город они вместе с отцом заехали на Птичий рынок, где купили пуделя Эмми. По словам Фомина, собака потом ехала с ними четыре дня на поезде и после прожила в семье очень долго.

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