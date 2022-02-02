Известный священник назвал три главные проблемы церкви

Настоятель Георгиевского храма, известный священник и блогер Павел Островский назвал три главные проблемы церкви. О них он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«У нас в Церкви есть три больших беды, которые, как трехглавый дракон, выжигают все на своем пути. Дракона зовут "высокомерие", а три его головы — это ругань, осуждение и тщеславие», — пояснил Островский. По его словам, к такому выводу он пришел, услышав множество историй про то, как священники ругали и стыдили прихожан, пришедших на свою первую исповедь.

Подобное поведение Островский назвал «антихристовой деятельностью» со стороны служителей церкви. Он напомнил священникам, что главным их качеством должна быть доброта, а кающиеся грешники всегда были желанными гостями на исповеди. «Если новоначальный не встречает в Церкви к себе доброго отношения, то в разочаровании уходит… И попробуй потом его еще раз затащи в Церковь», — заключил настоятель храма.

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