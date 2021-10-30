Известный журналист рассказал о своих беспокойствах о современной Москве

Известный российский журналист и телеведущий, генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин в беседе с «Москвич Mag» рассказал о том, что его беспокоит в современной столице.

Сначала мужчина отметил, что ему очень не нравится сосед, который в 10 утра включает перфоратор за стеной. «Это прямо бесит! Но мы нашли выход — стали быстро уходить из дома», — пошутил он. После этого он перешел к более серьезной теме, отметив, что больше всего ему не нравится, что современные москвичи плохо отзываются о России в целом.

«Если бы меня не устраивало все, то я бы уехал отсюда; возможности есть, только цирк бросить нельзя. Но в любом случае когда-то это придется сделать — надеюсь, что передам сыновьям, они уже не дети — старшему 35 лет», — пояснил он.

Ранее российский журналист вспомнил о первом «настоящем клубе» в Москве 90-х. В те годы им считался «Эрмитаж» на улице Каретный ряд.