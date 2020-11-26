К аргентинскому посольству в Москве принесли цветы и мяч в память о Марадоне

К аргентинскому посольству в Москве принесли цветы и мяч в память о чемпионе мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоне. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах изображен мяч, на котором фанаты написали: «Диего, спасибо!». Также на мяче есть подпись «МГУ, физфак, 95». На втором фото видно, что у ворот посольства лежат красные гвоздики.

О смерти Марадоны стало известно ранее 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin. В ноябре Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг и позже выписан. Смерть наступила в результате сердечного приступа.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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