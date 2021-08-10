К Москве подступила гроза

Гроза будет сопровождаться восточным ветром со скоростью до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слегка повышенным — 749 миллиметров ртутного столба.

В среду, 11 августа, в Москве также ожидается облачная погода с небольшим дожем. Температура воздуха опустится до 24-26 градусов тепла. Днем в четверг, 12 августа, станет еще прохладнее — 22-24 градуса. Погода в городе будет облачной и дождливой. Атмосферное давление упадет до 746 миллиметров ртутного столба.

По данным метеобюро Москвы и Московской области, минимальную температуру в столице 10 августа зафиксировали в 1885 году — 3,7 градуса, а максимальную в 2010 году — 34,4 градуса.

Ранее, 2 августа, метеоролог Александр Голубев рассказал жителям Москвы о погоде в сентябре. По его словам, первые десять дней осени будут по-летнему теплыми. А начиная со второй недели сентября в город придут дожди, а местами даже грозы.

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