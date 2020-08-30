К посольству Белоруссии в Москве возложат венок в честь дня рождения Лукашенко

В честь дня рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко к посольству республики в Москве возложат венок. Об этом в Facebook сообщил медиаменеджер, сооснователь портала Sports.ru Дмитрий Навоша, опубликовав фотографию «подарка».

«Вот такой веночек на день рождения тирана возложат сегодня к посольству на Маросейке белорусы Москвы», — написал он.

На траурной ленте, прикрепленной к венку, написано: «Дорогому Саше от наркоманов и проституток». «Так президент ОМОНа называет протестующих», — пояснил Навоша.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии со дня вборов президента республики, 9 августа. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

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