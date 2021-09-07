К посольству Франции в Москве начали нести цветы после смерти Бельмондо

Поклонники французского актера Жан-Поля Бельмондо, ушедшего из жизни 6 сентября в возрасте 88 лет начали нести цветы к посольству Франции в Москве. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает телеканал «Москва 24».

По словам сотрудников посольства, в подобных случаях всем желающим разрешается почтить память актера перед зданием дипломатического представительства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказала соболезнования в связи со смертью звезды. В своем Telegram-канале она рассказала, за что любит известный французский фильм «Профессионал», в котором сыграл Бельмондо.

Жан-Поль Бельмондо снимался в таких фильмах, как «Чудовище», «Ас из Асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина» и других. Актер является обладателем почетной «Золотой пальмовой ветви» и премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

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