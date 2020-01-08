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К посольству Украины в Москве начали приносить цветы

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москвичи начали приносить цветы к посольству Украины в столице после крушения украинского лайнера над Тегераном. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По данным издания, цветы появились у здания в Леонтьевском переулке, где располагается дипмиссия Киева, в среду, 8 января.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета утром 8 января. На его борту было 168 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. По уточненным данным, на борту находилось 11 граждан Украины, в том числе весь экипаж, также на рейсе из Тегерана находились граждане Ирана, Афганистана, Канады и нескольких стран Европы.

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