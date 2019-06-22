К травмам детей в «Сокольниках» привел болт «Колобка»

В пресс-службе парка «Сокольники» рассказали подробности поломки аттракциона «Колобок», в результате которой пострадали несколько детей. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам сотрудников парка, в механизме сломался болт оси крепления кабины. «Произошло проседание кабины с высоты 20 сантиметров и автоматическая остановка аттракциона. Персоналом арендатора была нарушена техника безопасности при эвакуации», — уточнили в пресс-службе. В настоящее время аттракцион закрыт, создана рабочая группа для выяснения ситуации.

Поломка аттракциона произошла утром в субботу, 22 июня. Известно, что механизм вышел из строя в тот момент, когда дети висели вниз головой. У них диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга и травму шеи.

По информации Telegram-канала «112», заклинило на самой нижней точке — высоте 30 сантиметров. Канал утверждает, что среди пострадавших — дочери исполнительного директора «Порше Центра Москва» Виктора Аманква — 9-летняя София и 12-летняя Милана. Они находятся в больнице.

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