Кадыров оказался в московской больнице

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в одной из московских больниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным ТАСС, политика доставили в столицу самолетом. У него подозревают коронавирус, он находится под наблюдением врачей.

О госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус первым сообщило издание Baza, По его сведениям, главе Чечни диагностировали поражение легких и предварительно — COVID-19. Readovka, не указывая источник информации, пишет, что у Кадырова, согласно результатам компьютерной томографии, поражено свыше 50 процентов легких.

В окружении главы Чечни заявляли, что он координирует работу оперативного штаба республики по сдерживанию распространения коронавируса, но прямо не отвечали на вопросы о его здоровье.

Коронавирусной инфекцией ранее переболели ряд высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, несколько федеральных министров, губернаторов и депутатов Госдумы, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который продолжает лечиться.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!