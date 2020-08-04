Кадыров вернул сотню чеченцев из Москвы на перевоспитание

Власти Чечни вернули в республику на воспитание больше 100 молодых людей из Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Адама Делимханова.

По его словам, каждый день главе Чечни Рамзану Кадырову жалуются в соцсетях на проступки жителей республики, выехавших за пределы региона. «Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ», — обратился к возвращенным Делимханов.

Депутат также отметил, что недостойные поступки дискредитируют имя чеченца и мусульманина. «Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — добавил Делимханов.

Политик уточнил, что нарушители порядка пройдут трудовое воспитание — их привлекут к работам на улицах городов и районов Чечни.

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