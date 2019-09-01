Раскрыты подробности реконструкции самой короткой линии московского метро

На станции метро «Каховская» Каховской линии, самой короткой в московской подземке, которая в будущем станет частью Большой кольцевой линии (БКЛ), предстоит заменить пути и полностью обновить облицовку. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, сообщается на сайте столичного правительства.

По словам чиновника, уже завершены работы по демонтажу облицовки стен, колонн и гранитных полов платформы. «Сейчас началась разборка плит платформы и верхнего строения пути в тупиках за станцией», — добавил Хуснуллин.

В период реконструкции Каховской линии также планируется модернизировать всю инфраструктуру станций, заменить коммуникации, обновить облицовку.

На других станциях линии — «Варшавской» и «Каширской» — реконструкцию выполнят в два этапа, не останавливая пассажирское движение. «Будет организовано челночное движение поезда по одному пути, когда на втором будут проводиться необходимые работы», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

«Каховскую» закрыли на реконструкцию до 2021 года. Добраться до «Варшавской», ближайшей к ней работающей станции, можно на автобусах.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция. Ее протяженность составит почти 70 километров — таким образом БКЛ станет самой протяженной линией столичной подземки.

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