Кардиолог назвал наиболее вредные алкогольные напитки

Врач-кардиолог Рустем Османов в беседе с агентством «Прайм» назвал алкогольные напитки, употребление которых ведет к вредному воздействию на сердечно-сосудистую систему.

По словам врача, употребление алкоголя увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний, аллергических реакций, психических расстройств и интоксикации организма. «Что касается самых вредных алкогольных напитков с точки зрения влияния на организм, то коньяк, к примеру, считается одним из самых высококалорийных из них. При регулярном употреблении коньяк может вызвать нарушение углеводного и жирового обмена», — рассказал Османов.

Специалист добавил, что пиво, к примеру, оказывает нагрузку на почки и негативно воздействует на слизистую желудка, а также может привести к заболеваниям эндокринной системы. Наиболее безопасным алкогольным напитком Османов назвал вино. По его словам, в умеренных количествах оно расширяет сосуды и разжижает кровь.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам не отказываться полностью от алкоголя.