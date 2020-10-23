Карманники начали обкрадывать москвичей в метро по-новому

Карманники начали обкрадывать москвичей в столичном метро по-новому. Теперь их стали меньше привлекать обычные рюкзаки, сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказал заместитель прокурора московской подземки Владимир Дептицкий, в связи с похолоданием у воров появились новые возможности — плотная верхняя одежда дает карманникам простор для манипуляций. По его словам, воры перестали вытаскивать из карманов и рюкзаков пассажиров личные вещи.

Внимание злоумышленников сейчас направлено на модные рюкзаки или незакрывающиеся сумки, откуда они в основном вытаскивают не кошельки, а телефоны, которые потом легко сбыть.

Неблагополучными оказались станции «Кузьминки» и «Пушкинская» — по 10 эпизодов краж с начала года. Следом идут «Текстильщики» (8 краж), «Киевская»-кольцевая и «Петровско-Разумовская», «Алтуфьево», «Нагатинская» (по 6 краж).

Совершенные преступления не зависят от интенсивности пассажиропотока, отмечают в метрополитене. Всего же на территории московского метро за 9 месяцев было совершено 329 краж, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 441 эпизод.

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