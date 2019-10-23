В Москве внезапно нашли утраченную в 1990-е картину

На выставке к 175-летию русского художника Василия Поленова в Третьяковской галерее нашлась картина Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке», утраченная из музея в Грозном в 1990-е годы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

После того как была получена информация о том, что картина включена в состав выставки, ее сняли и поместили в запасник. Сейчас специалисты галереи изучают полотно с «целью прояснения ситуации». После получения результатов экспертизы Третьяковка готова передать картину Национальному музею Чечни.

«Поскольку все архивы музея сгорели во время военных действий, учетная документация на это произведение отсутствует (...). Настоящий владелец картины в письменной форме подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чеченской Республики», — отметили в пресс-службе.

Картина действительно принадлежала музею в Грозном, заявила агентству «Чечня Сегодня» искусствовед, заведующая отделом изобразительных искусств Национального музея Чечни Милана Хадчукаева. «Картину также опознал Арби Усманович Усманов, бывший директор музея изобразительных искусств им. академика П.З. Захарова, который в течение 13 лет возглавлял названный музей. Ныне он является председателем Совета по культуре при главе Чеченской Республики», — рассказала специалист.

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