Карту московского метро превратили в наколку

В середине мая компания «Яндекс» показала, как могла бы выглядеть схема московского метро, если бы вместо названия станций там были указаны центры притяжения — музеи, театры, концертные площадки и магазины.

Например, «Октябрьская» стала «Парком Горького», «Сухаревская» — «Склифом», а «Полянка» — «Квартирой 44».

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