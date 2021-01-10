Карту «Тройка» внедрят по всей России

Транспортную карту «Тройка» в скором времени можно будет использовать за пределами московского региона. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, передает «Российская газета».

По его словам, в настоящий момент «Тройка» уже полноценно работает в Туле. «Мы также тестируем ее на двух маршрутах в Московской области и ведем переговоры с более чем 25 регионами России», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что регионы сами примут необходимые решения по итогам тестирования столичной билетной системы. Одним из главных ее достоинств является удобство пересадок. Так, пассажиры смогут не переплачивать, если они добираются на работу разными видами транспорта.Кроме того, власти получат возможность отлеживать востребованность маршрутов в разное время.

С 1 января 2021 года стоимость одной поездки увеличилась на два рубля, до 42 рублей, при оплате банковской картой — также на два рубля, до 46 рублей, вместо 44.

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