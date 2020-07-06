Каширский маньяк покончил с собой в СИЗО под Москвой

В Ногинском СИЗО под Москвой покончил с собой Андрей Ежов — маньяк-сантехник, годами насиловавший женщин. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московского комсомольца».

Отмечается, что его тело обнаружили в камере. По данным РИА Новости, маньяк скончался от удушения. Как это произошло, выясняется. Следователи также проводят проверку на предмет возможной халатности сотрудников СИЗО.

В конце июня Ежов, которого прозвали Каширским маньяком, признался в двух убийствах с изнасилованием. До этого его обвиняли в семи убийствах и изнасилованиях. Двум потерпевшим удалось выжить.

Ежов совершал преступления на территории Каширского и Ступинского городских округов. По ходатайству следствия работавший сантехником обвиняемый был арестован.

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