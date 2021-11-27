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Катки в Москве не потребуют QR-коды о вакцинации у посетителей

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Катки в Москве не потребуют QR-коды о вакцинации у посетителей
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Крупные московские катки на ВДНХ и в Парке Горького можно будет посетить без предъявления QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, всего в городе будут работать более 1,3 тысячи ледовых площадок с натуральным и искусственным покрытиями. Антикоронавирусные правила действуют на катках города уже второй сезон. Несмотря на то что QR-коды от посетителей не потребуют, в павильонах необходимо соблюдать масочный режим, а на льду стоит держать социальную дистанцию.

Ранее в Москве анонсировали открытие самого большого катка: лед на ВДНХ будет готов принимать посетителей с 26 ноября.

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