Кавказец помог москвичке освободить застрявший автомобиль

Жительница Москвы в своем Facebook-аккаунте рассказала о том, как кавказец помог ей вытащить из-под машины преграждающий движение камень, на который она случайно наехала. Женщина восхитилась поступком мужчины.

По ее словам, в течение продолжительного времени несколько человек тщетно пытались помочь ей освободиться от препятствия, не позволяющего ее авто сдвинуться с места. Она пояснила, что из-за усталости возле продуктового магазина она случайно нажала на педаль газа и дала передний ход, наехав на каменную полусферу. Приехавший после звонка женщины ее знакомый решил попробовать вытащить каменное препятствие из-под машины, уже находящейся на домкрате, с помощью накинутого на полусферу троса, однако тот соскакивал.

«И тут из дверей супермаркета появился он. На его широкие плечи в черной футболке красиво падали снежинки. Высокая атлетичная фигура, уверенная походка и копна черных волос дополняли картину», — описывает женщина кавказца, который подошел к ней и предложил свою помощь. Мужчина попросил кинуть трос еще раз, и, схватившись за его конец, выдернул камень из-под авто.

«Немая сцена длилась не более минуты, но аплодисменты он услышал уже у дверей магазина. Обернулся, улыбнулся и был таков. Наши "спасибо" растаяли под снегом. Этот молодой кавказец не оборачивался быком и даже не чистил конюшен, но дыхание Древней Греции определенно коснулось нас», — отмечает автор топика, намекая на подвиги Геракла. Москвичка добавила, что теперь точно знает, что в Москве существуют добрые и отзывчивые люди.

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