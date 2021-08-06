Каждое третье преступление мигрантов в России пришлось на Москву и Подмосковье

Всего за шесть месяцев иностранцы и лица без гражданства совершили в России 18 843 преступления. Из них на Москву пришлось 3615, а на Московскую область — 2868. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где было совершено 1860 правонарушений.

По данным Генпрокуратуры, по сравнению с первым полугодием прошлого года преступность среди мигрантов в России выросла на 4,8 процента.

Отмечается, что больше трети совершенных иностранными гражданами преступлений направлены против собственности — 7,1 тысячи. При этом каждое восьмое связано с незаконным оборотом наркотиков — 2,3 тысячи.

Ранее, 6 августа, сообщалось сразу о двух массовых драках в Подмосковье. В частности, около 40 приезжих из южных регионов России и стран Азии подрались на Пограничной улице в Мытищах. В результате инцидента пострадали два человека. Местные жители утверждают, что во время потасовки раздавались выстрелы. По данному факту отделом дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ(«Хулиганство»).

В ночь на 6 августа произошла еще одна драка. В подмосковном Одинцово подрались мигранты. Сообщается, что в потасовке также участвовали выходцы с Северного Кавказа. Конфликт произошел из-за нападения на трех молодых людей. Погромы в строительных бараках недалеко от жилого комплекса «Одинбург» начались около часа ночи. По приезде полицейских хулиганы разбежались. Позднее десять человек были задержаны.

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