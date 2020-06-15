КБ «Стрелка» изучила влияние самоизоляции на жилье россиян

Сотрудники Центра городской антропологии КБ «Стрелка» изучили влияние режима самоизоляции на жилье россиян. Исследование опубликовано на сайте консалтинговой компании, пишет Telegram-канал Strelka KB.

Специалисты выделили три стратегии поведения россиян в условиях карантина — выживание, выжидание и развитие. Также они выявили четыре практики, которыми граждане озадачились в самоизоляции — работа, шопинг, досуг и спорт. На основе полученных данных антропологи определили семь ключевых изменений жилого пространства: многофункциональность, изоляция, имитация общественных пространств, разделение помещений, хороший вид из окна, изоляция в квартире от детей и отказ от пользования общественными пространствами в подъезде (например, лифтом).

В публикации отмечается, что сотрудники центра проанализировали 3,5 тысячи источников информации, 50 тысяч текстов, 750 фотографий в социальных сетях, а также провели 23 глубинных интервью в Москве, Краснодаре и Новосибирске, опросив семьи с детьми и без детей, съехавшихся с друзьями горожан и проживающих отдельно людей.

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