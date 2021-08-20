KFC обвинили в сливе масла в московский парк

Житель юго-востока столицы обвинил ресторан быстрого питания KFC в сливе использованного масла в Парке 850-летия Москвы. Пост с возмущениями россиянина опубликовали в Facebook-группе «Марьино.Соседи».

Юзер сфотографировал яму на газоне в парке напротив 12-го микрорайона. Он заявил, что оттуда исходит аромат пережженного прогорклого масла. Туда сотрудники KFC, по его мнению, выливают пищевые отходы, оставшиеся после жарки картофеля и курицы.

Мужчина призвал управу и префектуру обратить внимание на ситуацию.

Комментаторы поддержали негодование автора поста и обратились напрямую к KFC, попросив руководство сети проверить работу торговой точки в Марьино. Одна из пользовательниц напомнила ресторану, что в их бюджет должны быть заложены расходы на утилизацию. «Может, эти денежки ушли кому-то в карман?» — поинтересовалась женщина.

Администрация района и руководство KFC пока никак не прокомментировали случившееся.

Ранее охранник KFC на Страстном бульваре избил москвича за то, что тот слишком медленно, по его мнению, надевал маску. Посетитель заявил, что сотрудник напал на него со спины. Пострадавший подчеркнул, что остальные работники зала не вмешались в происходящее.

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