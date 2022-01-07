Химик дала советы в борьбе с сухостью кожи в зимний период

Химик и блогер Юлия Сотникова в беседе с «Мослентой» перечислила несколько советов по уходу за кожей в борьбе с сухостью в зимний период.

В первую очередь она отметила, что многое зависит от того, какой у человека тип кожи и себорегуляция. Также необходимо учитывать состояние кожи — обезвожена она или нет. «В зимний период необходимо подобрать более щадящее очищение. Если кожа сухая, то есть смысл перейти на очищение без пенообразования: молочко, возможно, мицеллярная вода, если ее будет достаточно. Для жирной кожи можно позволить себе пенообразование, но нужно, чтобы гель для умывания учитывал параметры вашей кожи», — объясняет эксперт, уточняя, что также необходимо не забывать об использовании солнцезащитных кремов даже в зимний период.

В это же время Сотникова советует переходить на использование липидо-восстанавливающих кремов, которые должны содержать достаточно высокий процент эмолентов (компонентов, которые пытаются повторить состав липидов кожи — примечание “Мосленты”).

«Когда появляется шелушение, люди начинают скрабом или пилингом его убирать. Это неправильный подход. Шелушение — это в первую очередь проблема с целостностью рогового слоя, значит, есть дефицит липидов и мы должны его восполнять. Нужны достаточно плотные крема на основе сквалана, который является потрясающим компонентом для жирной кожи. Он препятствует появлению воспалительного эффекта», — объясняет химик. Подытожив, Сотникова выделила несколько факторов: мягкое очищение, солнцезащита, если она требуется, и плотный крем с хорошим составом для восстановления кожи.

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