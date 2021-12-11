Химик заявила об опасности недостатка и переизбытка витамина D

Химик и блогер Юлия Сотникова в беседе с «Мослентой» рассказала, на содержание каких элементов в крови стоит обратить внимание при борьбе с акне и сухостью кожи в зимний период, а также пояснила, чем опасны недостаток и переизбыток витамина D.

По ее словам, необходимо обратиться ко врачу в случае, если у человека наблюдаются частые головокружения и сильная сухость кожи. Это может указывать на имеющийся в организме недостаток витамина D и ферритина. «Достаточность витамина D напрямую влияет на успех лечения акне (воспалительное заболевание сальных желез — примечание «Мосленты»). Это доказанный факт. Если у нас недостаток ферритина в организме — мы это четко ощущаем — появляются головокружения, например, когда мы встаем. Это признак того, что пора обратиться к доктору, чтобы он назначил нам лекарственный препарат для повышения дефицитов», — отмечает химик.

Сотникова добавила, что такое явление, как авитаминоз, характерно только для стран третьего мира, где нет доступа к повседневным продуктам: фруктам, овощам и мясу. Она заявила, что в случае недостатка витаминов все лекарственные препараты следует выбирать исключительно под контролем доктора, так как витамин D является жирорастворимым, может накапливаться в печени и быть опасным для организма, а его выведение — достаточно трудный процесс.

«Если вдруг будет переизбыток витамина, организм будет страдать еще больше, чем при его недостатке. Нужны исключительно лекарственные препараты, а не БАДы, которые нам рекламируют со всех сторон. Добавки не контролируются надлежащим образом в нашей стране, потому что дотошность системы более акцентирована именно на лекарственных препаратах. У БАДов контроля нет, поэтому там в составе может быть все, что угодно, и дозировка может быть совершенно разная», — резюмировала она.

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