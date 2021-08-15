Хлопок газа произошел в квартире на Старомарьинском шоссе в Москве

В жилом доме на Старомарьинском шоссе в Москве взорвался газ, передает РЕН ТВ. Хлопок газа зафиксировали вечером в субботу, 14 августа.

На третьем этаже здания выбило стекла. Возгорания не зафиксировано. По предварительным данным, в квартире по причине короткого замыкания взорвались дезодоранты. Никто не пострадал.

Ранее жительница Москвы попыталась сделать себе компресс и устроила взрыв в квартире. 25-летняя москвичка решила приготовить настойку для компресса на разболевшееся колено. В то время, как она начала добавлять в кастрюлю с кипятком спирт, капля жидкости попала на газовую плиту, после чего произошло воспламенение.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!