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Хлопок газа произошел в квартире на Старомарьинском шоссе в Москве
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press
В жилом доме на Старомарьинском шоссе в Москве взорвался газ, передает РЕН ТВ. Хлопок газа зафиксировали вечером в субботу, 14 августа.
На третьем этаже здания выбило стекла. Возгорания не зафиксировано. По предварительным данным, в квартире по причине короткого замыкания взорвались дезодоранты. Никто не пострадал.
Ранее жительница Москвы попыталась сделать себе компресс и устроила взрыв в квартире. 25-летняя москвичка решила приготовить настойку для компресса на разболевшееся колено. В то время, как она начала добавлять в кастрюлю с кипятком спирт, капля жидкости попала на газовую плиту, после чего произошло воспламенение.
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