Хорошую плитку в Москве решили заменить на еще более хорошую

В Тропаревском парке в Москве разобрали дорожки из хорошей плитки. Об этом написал пользователь Pikabu под ником ttttt554455.

«Осталось только убрать и уложить новую, еще более хорошую», — говорится в подписи к снимку, на котором запечатлена разрушенная дорожка.

Пользователи в комментариях отметили, что из-за таких решений москвичей называют зажравшимися, хотя, по их словам, горожане ходят из-за постоянного ремонта «как по раскопкам». «Мы бы рады были, если б в других городах эту ** (надоевшую) плитку меняли в каждый релиз! Как будто наше мнение кого-то интересует», — говорится в одном из комментариев.

Некоторые отметили, что плитка, действительно, была плохого качества и нуждалась в замене. Пользователи предложили наказывать тех, кто не справляется с работой по укладке.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!