Хозяин московского кафе с шаурмой «от Сталина» рассказал о конфликте с полицией

Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» Станислав Вольтман рассказал о конфликте с полицией. По его словам, правоохранители потребовали демонтировать все вывески и декоративные элементы, однако хозяин точки общепита отказался это делать. Подробностями он поделился с BFM.

«Когда я отказался демонтировать, потоптались на месте — и ни с чем пошли назад. Они понимали, что они не имеют права ничего тут демонтировать и снимать, это могу сделать только я», — добавил бизнесмен.

Вольтман отметил, что заведение пока закрыто, но в скором времени откроется снова, как только найдется повар. Предыдущий уволился после внимания общественности и СМИ.

«Это не история нарушения законодательства, это возмущение общественного вкуса, общественной нравственности, которая не регламентирована, и он просто недорассчитал. (...) Нельзя использовать такие вещи для своего собственного продвижения, нужно иметь совесть», — подчеркнул глава московского отделения Slow Food «Улитка» Виктор Майклсон, отметив, что таким образом владелец заведения просто пытался «пропиариться».

Об открытии кафе с шаурмой, названного в честь лидера СССР Иосифа Сталина, стало известно 7 января. Посетителей заведения приветствовала надпись «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!», а шаурму готовил сотрудник в форме НКВД.

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