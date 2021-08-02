Хозяину сгоревшего в Подмосковье хосписа вынесли приговор

Хозяина дома престарелых в Подмосковье, где при пожаре в мае 2020 года погибло 12 человек, отправили в колонию общего режима на шесть лет и пять месяцев. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Дмитрий Новиков будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его привезли в московский суд утром в понедельник. Судебное заседание длилось несколько часов.

Пожар произошел в хосписе «Второй дом» более года назад. В отношении Новикова было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Пожар начался со второго этажа, где располагалась сауна. В результате него на месте скончались девять человек и еще трое умерли в больнице. Всего на момент ЧП в здании находилось 29 человек в возрасте от 66 до 97 лет.

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