Художник объяснил появление загадочных фигур во дворах Москвы

Он отметил, что в столице постепенно с детских площадок начали пропадать скульптуры из бревен государственного образца. На смену им пришли персонажи из мультфильмов и животные, так как своеобразная традиция — оставлять изображения персонажей рядом с домом — есть во многих культурах.

Данное направление вызывает споры среди горожан: многие жалуются на «бабкины» конструкции, утверждая, что они портят общий вид. «Невозможно украсить город, чтобы всем все нравилось. А делать его совершенно стерильным, без украшений, тоже бесполезно. Сейчас такой момент, когда люди сами начинают его украшать, как умеют», — объяснил Бизяев.

Ранее стало известно, что станцию метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии московского метро украсят в стилистике античной мозаики. Полы, стены и потолки на станции имитируют античную мозаичную технологию терраццо в светло-сером оттенке.

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