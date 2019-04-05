Киевский вокзал в Москве облагородят

Власти столицы объявили аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств на территории, прилегающей к Киевскому вокзалу. Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно данным портала, на работы будет выделено более 2,7 миллиарда рублей. В частности, будут обновлены инженерные коммуникации и проложены современные кабельные каналы.

Благоустройство территории планируется завершить в течение 350 календарных дней с момента подписания контракта. Общая площадь работ составит 57,7 гектара.

В настоящее время идет прием заявок на участие, он продлится до 22 апреля. Сам аукцион состоится 29 апреля.