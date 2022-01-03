Кинокритик составила подборку сериалов для новогодних праздников

Критик Дарья Воробьева, автор блога «Кинокритик из секс-шопа», составила подборку сериалов для просмотра во время новогодних праздников. Своими предпочтениями эксперт поделилась с «Мослентой».

Любителям картин, проверенных временем, Воробьева порекомендовала обратить внимание на ее личный рейтинг популярных сериалов. Это «Кости», «Доктор Хаус», «Хороший доктор», «Сверхъестественное», «Тьма» и «Черное зеркало». Кроме того, критик назвала классикой жанра комедийные «Секс в большом городе», «Клинику» и «Друзья» и посоветовала посмотреть их всем, кто до сих пор этого не сделал.

«За последние два года на телеэкраны и онлайн-платформы вышло сразу несколько достойнейших проектов отечественного производства», — поделилась эксперт. В рейтинг хороших российских сериалов она включила «Последний министр», «Триггер», «Перевал Дятлова» и «Колл-центр».

«Могу рекомендовать фаворитов зрительской аудитории: "Сцены из супружеской жизни", "Утреннее шоу", "Уборщица". Невероятного "Теда Лассо", который покорил сердца тысяч зрителей. Для тех, кто открыт к откровенным темам — "Sex Education" и "Мастера секса"», — перечислила кинокритик запомнившиеся ей сериалы различных жанров и тематик.

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