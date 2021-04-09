Кинотеатр «Художественный» в Москве открылся спустя семь лет реставрации

Спустя семь лет после начала реставрации в Москве открылся старейший кинотеатр столицы «Художественный». Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает РБК.

В первый рабочий день, 9 апреля, в кинотеатре покажут фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Премьерным показом картины откроется программа фильмов-номинантов на «Оскар-2021». Соответствующие ленты будут представлены в «Художественном» до 22 апреля.

«Художественный» — старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году. Строительство заказал столичный предприниматель Роберт Альберт Брокша, автором проекта стал архитектор Николай Благовещенский.

11 ноября 1909 года в кинотеатре показали первый фильм — французскую драму «Жоржетта».

Ранее археологи нашли осколки керамики XVI-XVII веков при реставрации кинотеатра «Художественный» в Москве. Большинство найденных фрагментов керамики датировано XVII-XVIII веками, но есть и осколки керамической посуды XVI, а также конца XIX и начала ХХ веков.

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