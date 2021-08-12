«Кипящая» вода в Москве-реке взволновала горожан
Видеозапись с пузырящейся, будто «кипящей» водой в Москве-реке взволновала жителей города. Кадры, которые были сняты в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы, появились в Telegram-канале «Москва с огоньком».
Запись ведется из акватории Москвы-реки. Двое мужчин за кадром обсуждают, что могло послужить причиной необычного явления. «Вонища какая. Это, может быть, из очистных сооружений», — предположил один из них.
Один из подписчиков паблика в комментариях к посту предположил, что мужчины наткнулись на мифическое морское чудище кракена.
У интернет-пользователей были и другие предположения: «Кит», «Подлодка проходит», «Сухой лед могли сбросить», «Нефтяную скважину нарыли».
Старший научный сотрудник института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников в беседе с «Мослентой» предположил, что пузыри имеют природное происхождение. «На дне Москвы-реки перегнивают органические остатки, например, растительного происхождения. При их разложении выделяется газ, поднимающийся к поверхности в виде пузырей», — заключил ученый.
Ранее, 26 июля, сообщалось, что грязная вода в Москве-реке возмутила интернет-пользователей. В сеть попало видео с окрестностей Фрунзенской набережной. На кадрах видно, как на поверхности воды плавают остатки еды, бутылки, мусор и листья.
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