«Кипящая» вода в Москве-реке взволновала горожан

Видеозапись с пузырящейся, будто «кипящей» водой в Москве-реке взволновала жителей города. Кадры, которые были сняты в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы, появились в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Запись ведется из акватории Москвы-реки. Двое мужчин за кадром обсуждают, что могло послужить причиной необычного явления. «Вонища какая. Это, может быть, из очистных сооружений», — предположил один из них.

Один из подписчиков паблика в комментариях к посту предположил, что мужчины наткнулись на мифическое морское чудище кракена.