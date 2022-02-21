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Сын Зинаиды Кириенко рассказал о последних днях жизни актрисы

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Сын Зинаиды Кириенко рассказал о последних днях жизни актрисы
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Младший сын актрисы Зинаиды Кириенко Максим Тарасевский рассказал о последних днях жизни матери. Подробности о ее состоянии он раскрыл в эфире шоу на телеканале НТВ.

По словам Тарасевского, перед госпитализацией 88-летняя артистка находилась дома. С самого утра ее самочувствие было неважным. В какой-то момент она перестала реагировать на происходящее и не отвечала близким. Обеспокоенные родственники вызвали скорую помощь.

«Мы знали, что у мамы ковид: слабость, сил нет, она больше лежала. Как нам объяснили, на фоне коронавируса произошел геморрагический инсульт», — отметил сын Кириенко. Он предположил, что его мать могла заразиться на многолюдной вечеринке, где присутствовала ранее.

Звезда фильма «Тихий Дон» умерла на 89-м году жизни. Ее состояние после госпитализации оценивалось как крайне тяжелое.

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