Китайцы облюбовали Кремль

Кремль, Красная площадь, Цирк на Цветном бульваре и Новодевичий монастырь стали самыми любимыми столичными достопримечательностями у китайских туристов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму.

«Кремль, Красная площадь и ее окрестности — главные объекты их фотографирования. На площади даже без захода в Александровский сад китайские туристы могут провести часа три-четыре», — отметили там.

Цирк на Цветном больше всего интересует китайцев преклонного возраста, которые считают себя большими знатоками циркового искусства. В Новодевичьем монастыре туристы из Китая любят заходить на кладбище, где похоронены генсек Коммунистической партии Китая Ван Мин и его супруга.

Кроме того, в десятку полюбившихся гостям из Поднебесной достопримечательностей вошли Воробьевы горы и МГУ, Третьяковская галерея, ВДНХ, несколько станций метрополитена, музей-заповедник «Коломенское», улица Арбат, а также ГУМ и ЦУМ.

1 июля сообщалось, что в 2018 году Москву посетили более 23 миллионов человек, что в два раза больше показателей десятилетней давности. Росту туризма поспособствовало, в частности, благоустройство общественных пространств. Особую роль сыграла и их трансформация в центры культурной жизни города — многочисленные фестивали и ярмарки.

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