Климатолог рассказал о нормальных апрельских метелях в Москве

Апрельские метели в Москве уже можно считать нормальным явлением. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил агентству «Москва» заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

«Даже по своему опыту мы знаем, что в апреле и даже начале мая сплошь и рядом такое случается. Ситуация вполне нормальная, мы вблизи климатической нормы, не сильно от нее отличаемся», — рассказал климатолог.

По его словам, за последние 30 лет начало зимы в столице существенно сдвинулось, однако весна приходит вовремя. Семенов добавил, что погода, которая наблюдается в городе в этом месяце, нормальна, и призвал москвичей не ждать 20-градусного тепла в ближайшее время.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы, что апрель в этом году будет холоднее обычного. При этом они отметили, что в последних числах месяца дневная температура дойдет до отметки в плюс 18-20 градусов.

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