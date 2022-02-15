Москвичи назвали открытие кофейни в колокольне «тягой к цивилизации»

Россияне в группе Facebook «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» поспорили из-за открытия кофейни «Zvon» в колокольне церкви Иоанна Воина на Якиманке. Некоторые москвичи назвали появление общепита при храме «тягой к цивилизации».

«В колокольне открыли кофейню. Я вообще человек неверующий, но мне почему-то кажется, что что-то тут не так», — написала автор топика. Некоторые подписчики поддержали женщину и отметили, что кофейня и церковь — вещи несовместимые. «Я в церковь прихожу к богу, получить какое-то умиротворение. Это единственное место, где это возможно. Храм не место для тусовки. Это тишина и покой», — написала москвичка.

Однако большинство пользователей положительно восприняли открытие трапезной на территории церковной колокольни. «Колокольня — это ж не алтарь. Ничего плохого не вижу, по-моему, это вполне человечно», — уточнила одна из участниц сообщества.

В комментариях вспомнили и про опыт зарубежных стран, где в религиозных учреждениях открывают новые общественные пространства. «В Европе церкви под рестораны переделывают и даже под скалодром в Нидерландах. Возможно это начало европейского тренда, к цивилизации тянемся», — отметил из юзеров.

Также одна из жительниц Москвы привела в пример кофейню «Антипа», которая находится при храме священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе и пользуется большой популярностью у молодежи. «Чудесное место и храм, всегда много молодых веселых людей внутри», — резюмировала она под постом, предполагая, что новая кофейня «Zvon» станет таким же местом притяжения.

Ранее, в октябре прошлого года, россиян возмутило объявление о продаже кофе.