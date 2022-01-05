Коммунальщики обещали перезалить каток с буграми в центре Москвы

В группе Facebook «Соседи.Пресня» одна из жительниц района пожаловалась на каток с буграми в центре Москвы.

Женщина уточнила, что спортивную коробку залили в Стрельбищенском переулке, у дома №10, и поинтересовалась, кто в данном случае может исправить ситуацию. Под постом подписчики паблика объяснили, что неровности на льду могли появиться из-за оттепели или из-за того, что каток заливали тонкими шлангами прямо по снегу.

В комментарии пришел директор «Жилищника» Пресненского района и сообщил местным жителям, что выдал своим сотрудникам распоряжение исправить ситуацию. Коммунальщики пообещали перезалить каток.

Также москвичи призвали представителя управляющей компании расчистить катки в Тишинском переулке и на некоторых прудах столицы.

Ранее в подмосковном Красногорске в микрорайоне Опалиха появился каток странного коричневого цвета.