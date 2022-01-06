Коммунальщики провалили третью попытку заливки катка в Москве

Коммунальщики провалили уже третью по счету попытку заливки катка в Москве. На неровный лед с буграми пожаловались жители района Вешняки в Telegram-канале «Реальная жизнь ВАО (Москва)».

По данным источника, речь идет о хоккейной коробке на Кетчерской улице. Сотрудники «Жилищника» объясняют неполадки в работе тем, что дети выходят на незастывшее ледовое покрытие и тем самым портят его.