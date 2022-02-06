Сегодня в 05:28
1 мин.

Коммунальщики в Подмосковье придумали новый способ уборки снега с крыш

Новости /
Коммунальщики в Подмосковье придумали новый способ уборки снега с крыш
Кадр: видео @reutovsos2

В Подмосковье заметили коммунальщиков, придумавших новый способ уборки снега с крыш. Видео с ними выложили в Instagram-аккаунт «РЕУТОВ Подмосковье».

На кадрах видно, что крыши небольших построек очищают с помощью трактора. Сидящие в ковше рабочие поднимаются на уровень здания и зачерпывают снег, который необходимо убрать.

Администрация сообщества отметила, что подобную картину местные жители наблюдали на Юбилейном проспекте. «Современно, экономно, оперативно», — пошутили в группе. Некоторые комментаторы одобрили находчивость коммунальщиков и назвали увиденное «креативом». «Ну они все правильно делают. Там же крыша из прозрачного пластика», — отметил один из пользователей.

Кого-то ролик взволновал и заставил беспокоиться за судьбу рабочих. «Что будет, если человек упадет и трактор наедет на него? А он оттуда как минимум один раз чуть не свалился. На управление трактором получают права, не думаю, что разрешено перевозить людей в ковше», — возмутилась юзерша. Женщина заявила, что водитель трактора совершает уголовное преступление.

Ранее москвич решил «размять мышцы» уборкой снега во дворе и стал предметом обсуждений в сети.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.