Коммунальщики в Подмосковье придумали новый способ уборки снега с крыш

На кадрах видно, что крыши небольших построек очищают с помощью трактора. Сидящие в ковше рабочие поднимаются на уровень здания и зачерпывают снег, который необходимо убрать.

Администрация сообщества отметила, что подобную картину местные жители наблюдали на Юбилейном проспекте. «Современно, экономно, оперативно», — пошутили в группе. Некоторые комментаторы одобрили находчивость коммунальщиков и назвали увиденное «креативом». «Ну они все правильно делают. Там же крыша из прозрачного пластика», — отметил один из пользователей.

Кого-то ролик взволновал и заставил беспокоиться за судьбу рабочих. «Что будет, если человек упадет и трактор наедет на него? А он оттуда как минимум один раз чуть не свалился. На управление трактором получают права, не думаю, что разрешено перевозить людей в ковше», — возмутилась юзерша. Женщина заявила, что водитель трактора совершает уголовное преступление.

Ранее москвич решил «размять мышцы» уборкой снега во дворе и стал предметом обсуждений в сети.