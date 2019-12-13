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Коммунарскую линию метро Москвы соединят с Некрасовской

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве хотят соединить через центр города будущую Коммунарскую линию метро с Некрасовской. Об этом сообщается на сайте столичного Стройкомплекса.

По словам главного инженера Института Генплана Москвы Михаила Крестмейна, необходимо сделать как можно больше пересадок между разными линиями подземки. Он отметил, что центральная часть потенциальной линии прорабатывается и заложена в Генеральном плане. При этом на сегодняшний день проектные работы пока не начались.

Новая ветка столичной подземки — Коммунарская линия — пройдет от станции «Крымская» Московского центрального кольца до города Троицк. Поезда будут следовать по маршруту «Севастопольский проспект» — «Академическая» — «Улица Строителей» — «Улица Новаторов» — «РУДН» — «Улица Генерала Тюленева» — «Славянский мир» — «Мамыри» — «Сосенский стан» — «Коммунарка» — «Сосенки» — «Ракитки» — «Десна» — «Десеновская» — «Ватутинки» — «Троицк».

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