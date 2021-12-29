Компания отдыхающих уборщиков снега возмутила россиян

В Москве россиянка заметила и сфотографировала компанию отдыхающих уборщиков снега. Снимком она поделилась в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» и предложила пользователям придумать название для фото. Россияне предложили самые разные варианты, многие были искренне возмущены увиденным.

«В рабочий полдень. И все с мобильниками! Не могла пройти мимо такой совершенной композиции. Как бы вы назвали такой кадр?» — написала автор поста. «Снегири прилетели», «Ищем нефть», «Родина на связи», «Люди имеют право на отдых», — отозвались подписчики интернет-сообщества. «Я бы назвала: «Спасибо, ребята!». Тот, кто раз в жизни почистил свой двор от снега лопатой, знает, какой это тяжелый труд», — заметила жительница столицы.

Еще несколько юзеров также отметили, что любые работники имеют право на обеденный перерыв. «Вообще-то можно организовать работу так, чтобы пара человек делала перерыв в то время, когда остальные работают. И так по очереди», — поделилась мнением россиянка.

Один из проживающих в районе мужчин отметил, что каждый день видит этих рабочих отдыхающими большой группой, но никогда не видел, чтобы они работали тем же составом, все вместе.

«У нас люди очень сильно любят всех окружающих учить, прижучивать, подлавливать, советовать им, как надо работать и жить. Лучше бы у себя дома и в подъезде порядок навели», — высказалась участница дискуссии.

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