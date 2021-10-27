Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

Российский актер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Об этом в среду, 27 октября, сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство культуры России.

Хабенский сменит Сергея Женовача, занимавшего эту должность с 2018 года. Отмечается, что Женовач покинул пост по собственному желанию.

«Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ имени Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками», — цитирует издание представителей ведомства.

Там добавили, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства, чем «привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра».

Ранее стало известно, что с поста худрука Театра сатиры ушел Александр Ширвиндт. 13 октября его место занял Сергей Газаров.