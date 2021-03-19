Кот оставил жителей московского дома без интернета и кабельного телевидения

Кот оставил жителей одного московского дома без интернета и кабельного телевидения. Об этом Baza сообщает в своем Telegram-канале.

Животное застряло в распределительном щитке. Известно, что кот забежал в подъезд несколько дней назад и спрятался там. Жители дома развесили объявление, чтобы найти хозяина животного, но за ним никто не пришел.

Щиток отключили, чтобы животное не пострадало, однако когда его попытались достать, кот громко кричал и уходить не хотел. Жильцы вызвали спасателей, которые провели спецоперацию и освободили его. После освобождения хозяина кота нашли в соседнем подъезде, и животное вернулось домой.

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